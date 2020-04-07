عاجل.. الذهب يرتفع 10جنيهات.. "عيار 21 بـ736 جنيها"

سجلت أسعار أعيرة الذهب قفزة كبيرة بقيمة 10جنيهات في تعاملات البورصات العالمية و أسواق المال بالمقارنة، بأمس بداية التعاملات وسط تذبذب وأضح الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أن الارتفاع هو سيد الموقف لتبلغ حصيلة الارتفاعات خلال يومين، 26 جنيها وبيع عيار 24 بـ842 جنيها مقابل 832 جنيها أمس.

وسجل عيار 21 نحو 736 جنيها وبلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 631 جنيها وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و894 جنيها، وتختلف أسعار البيع من محل لأخر ويرجع ذلك لأسعار المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وتمثل 10% من سعر المعصنعية.

وقال متعاملون بالصاغة إن الذهب مازال هو الملاذ الآمن في ظل تداعيات فيروس كورونا، على العالم وحقق مكاسب قدرت بنسبة 15% بالمقارنة بالملاذات الآمنة الاخرى.