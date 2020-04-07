الآثار تطالب المنشآت السياحية بعدم تسريح العمالة: هتخسروا أكتر

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنّه ليس من مصلحة المستثمرين في القطاع السياحي، تسريح العمالة المدربة بسبب أزمة كورونا الحالية، موضحا: "الخسائر هنا ستكون أكبر".

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "نهدف لعودة السياحة مباشرة بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وحال تسريح العمالة المدربة في المنشآت السياحية، سيترتب عليه تأخير العودة للعمل من جديد، لأن صاحب أي منشأة سياحية سيبدأ من جديد البحث عن عمالة مدربة، أو إعادة تدريب عمالة جديدة، ما يؤثر على حركة العمل".

وأكد وزير السياحة أنّ القطاع السياحي في مصر يعمل به نحو مليون شخص بشكل مباشر، موضحا أنّ اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الاقتصادية أمس، ناقش التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، وجاء على قائمتها قطاعات السياحة، الآثار، والطيران، إذ إنّ العمل بها شبه متوقف.

ولفت العناني إلى أنّ معظم الأعمال في القطاعي السياحي، لمستثمرين في القطاع الخاص، سواء أصحاب فنادق، أو نقل سياحي، وغيرها، وهم من سنعمل على تخفيف الأعباء الحالية عليهم، من خلال حزمة إجراءات اقتصادية، لدعمهم لمدة 3 أشهر، مقابل الاحتفاظ بالعمالة في هذه المنشآت، وعدم تسريح العمالة على الإطلاق.