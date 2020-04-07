الري تبحث استخدام التكنولوجيا لإدارة الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعا مع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشة التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد في مجال إدارة الموارد المائية.

واستعرض اللقاء الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة في موسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل، وتحسين نوعية المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل.

كما جرى استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية، والتي ينفذها المركز القومي لبحوث المياه، والتي تشتمل على دراسات هيدروليكية ومورفولوجية وبيئية لتحديد الحرم الأمن لخط الشاطئ، كما تم استعراض موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية التي يشرف عليها المركز، والتي تدعم مجهودات الوزارة في تحسين نوعية المياه.

وأعلنت الوزارة تقدم ترتيب المركز القومي لبحوث المياه عالميا بـ2000 مركز مقارنة بعام 2016.