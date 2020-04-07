وزير الآثار: لدينا 50 شركة أجنبية كانت تعمل في المتحف الكبير

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن معدلات العمل تباطئت في المتحف المصري الكبير، وذلك نظرا لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لمنع التجمعات والأعداد الكبيرة من العمالة، حيث جرى تخفيض عدد العاملين بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن هناك 5000 عامل كان يعملون داخل المتحف الكبير، قبل هذة الأزمة.

وأضاف العناني، خلال مدخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه اسماء مصطفي علي قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك عدد كبير من الخبراء الأجانب يعملون في المتحف الكبير، وذلك من خلال 50 شركة أجنبية، وبعد تعليق حركات الطيران في مصر والعديد من دول العالم، وهذا أدى إلى تباطئ العمل، ولكنه سوف يعود إلى مؤشراته الطبيعية وبكل طاقاته، بمجرد انتهاء هذة الأزمة.

وتابع وزير السياحة، أن تأجيل افتتاح المتحف الكبير إلى 2021، ليس الأول عالميا، حيث أنه وبسبب أزمة كورونا، جرى تأجيل جميع الفعاليات العالمية، لأن المرحلة الحالية التي يعاني منها العالم هي الذي حكمت الوضع.