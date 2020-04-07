أمين النواب: لم نتلق مشروعات قوانين لإجبار المواطنين على التبرع

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنّ الأمانة العامة للمجلس لم تتلق أي مشروعات أو اقتراحات بقوانين من الحكومة أو النواب، لإلزام المواطنين بالتبرع لصندوق تحيا مصر.

وأضاف فوزي، لـ"الوطن"، أنّه بشأن ما يتواتر عن تقدم أحد النواب إلى البرلمان بمشروع قانون، يتضمن اقتطاع نسب للتبرع من رواتب المواطنين لصالح صندوق تحيا مصر، بهدف دعم الدولة في ظل مواجهتها لفيروس كورونا، فلم يتقدم أي نائب بهذا المشروع للأمانة العامة للمجلس.

وفي سياق آخر، شدد فوزي على حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التنسيق الكامل ومتابعة المستجدات أولا بأول، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.