القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين في الشروق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الشروق بمحاظة القاهرة، القبض على عاطل عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت إتجار "علي.ز. م"، 28 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو ربع كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الإتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.