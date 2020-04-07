تجنبا للشائعات.. روابط الجهات الرسمية لمتابعة آخر مستجدات كورونا

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لانتشار الشائعات، خاصة فيما يتعلق بشأن فيروس كورونا المستجد، بسبب سرعة تداول المفاهيم والمعلومات المغلوطة ومشاركتها على نطاق واسع دون التحري في صحة المعلومات ما يسبب حالة من الذعر والهلع بين المواطنين.

وفي إطار حرص وزارة الصحة المصرية على ردع الشائعات، نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عددًا من روابط الجهات الرسمية التي يمكنك الاعتماد عليها في الحصول على المعلومات الصحيحة وهي على النحو التالي:

الجهات الحكومية

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر فيس بوك: https://www.facebook.com/egypt.mohp/.

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر تويتر: https://twitter.com/mohpegypt.

الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/.

منظمة الصحة العالمية

الموقع الرسمي للمنظمة: https://www.who.int/ar/home.

صفحة مكتب مصر الرسمية عبر فيس بوك: https://www.facebook.com/WHOEgypt.

صفحة مكتب مصر الرسمية عبر تويتر: https://twitter.com/WHOEgypt.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)

الموقع الرسمي للمنظمة: https://www.unicef.org/ar.

صفحة مكتب مصر: https://www.facebook.com/UNICEFEgypt/.

كما أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتس آب وفيس بوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا من خلال الرقم: 41798931892+، ثم إرسال تحية مثلًا، فتلاقيك المنظمة بإرسال لائحة من المعلومات التي قد تهمك، من أعداد الإصابات مثلًا، أو حتى الأسئلة التي يمكن أن تراودك.