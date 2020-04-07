الصحة العالمية: 1.2 مليون إصابة و60 ألف وفاة بكورونا

قال الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إنّ آخر مستجدات جائحة فيروس كورونا، رصدت 1.2 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وفق آخر الأرقام التي وردت إلينا، و60 ألف حالة وفاة.

وأضاف برنان خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الذي أقيم بتقنية الفيديو كونفرانس، عن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أنّه جرى رصد معدلات مرتفعة في الإصابات منذ تفشي الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وفي منطقة الشرق الأوسط، إذ جرى رصد 77 ألف حالة موثقة مع معدلات وفيات بلغت 4.3% من معدل الحالات والتي تقترب من معدلات الوفيات العالمية.

وأوضح أنّه في إيران، بلغ عدد استحواذها على الوفيات الناجمة من فيروس كورونا 7% من الحالات: "إحدى الدول التي تأثرت مبكرا في المنطقة، وتزايد انتقال المرض فيها للمجتمعات المحلية الأخرى".

وأكد أنّه عند تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية، فذلك سيسيطر على الأعداد ويؤدي إلى تراجعها بشكل ملحوظ ودائم، مشيرا إلى أنّه بات لزاما على الجميع الإسراع في وتيرة التدابير الوقائية والاحترازية، لأن العالم بأسره بات بحاجة للتوسع وتحسين حالة الصحة العامة، مثل الاكتشاف والاختبار المبكر وعزل الأشخاص الذين يثبت مرضهم بفيروس كورونا، مع حماية أطقم الرعاية الصحية الذين يعملون في الخطوت الأمامية.