الصحة العالمية: لا دليل يؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

قال الدكتور ريتشارد برنان مديرالطوارئ الصحية الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّه ليس هناك حتى الآن دليل بانتقال فيروس كورونا عبر الهواء، وفيما يتعلق ببقائه على الأسطح فقد يبقي عليها عدة ساعات، ويختلف من سطح إلى آخر حسب المادة المصنوع منها.

وأضاف برنان خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الذي أقيم بتقنية الفيديو كونفرانس، عن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أنّ الفيروس قد يستمر أيام أو اسابيع على الأسطح، وهذا يتم القضاء عليه من خلال اتخاذ التدابير الخاصة بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي بشكل متكرر، والسعال بطريقة سليمة، وهي الرسالة الأساسية التي يجب أن يعلمها الجميع، موضحا أنّه قد وردت إلى المنظمة بعض البيانات التي بها تشخيص بعض أنواع الحيوانات بهذا المرض، ولكن ليس هناك تقارير بما إذا كان هذا الأمر منتشر أو الحيوانات الأليفة التي تربي في المنازل يمكنها أن تنقل هذا المرض إلى البشر.