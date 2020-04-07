ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتصنيع وترويج مخدر الاستروكس

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، تنصيع شخصين (عاطل – مقيم بالجيزة ، سائق - مقيم بسوهاج) لمادة الأستروكس المخدر متخذان من شقة (مستأجرة) كائنة بالهضبة الوسطى دائرة القسم مكانا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث القسم من ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة المُشار إليها، وعُثر بداخلها على المضبوطات التالية: (كمية من مخدر الاستروكس وزنت ( 4 كيلو جرام )، و6 زجاجات تحتوي على مادة الأسيتون، وعلبتين بودر (خاصة بألعاب الجيم)، 4 زجاجات مبيد حشري، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وسيارة ملاكي (ملك والد العاطل) أمام العقار محل الضبط.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الأستروكس المخدر والإتجار بها، وحيازتهما للهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.