محافظ الغربية يوجه باستكمال أعمال الرصف وتطوير شوارع وميادين المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة استكمال أعمال رصف وتطوير شوارع وميادين بنطاق حي أول وحي ثان المحلة تلبية لرغبات المواطنين.

وفى المقابل باشر رئيس مجلس المدينة دوره من خلال الوقوف ميدانيًا على آخر مستجدات أعمال الرصف بشارع شكري القوتلي ضمن نطاق حي اول المحلة، موجهًا بأهمية الانتهاء من وضع طبقة "البلك" الأولية استعدادًا للرصف.

ووجه رئيس المدينة بضرورة تدشين حملات نظافة مكبرة تستهدف الدفع بمعدات ولودرات مدعومة بنحو 6 سيارات إضافية، لرفع تلال القمامة المتراكمة بمحيط المناطق السكنية.