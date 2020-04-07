طلاب الأول الثانوي بالغردقة يشاركون في امتحان الأحياء بنسبة 100%

أدى، اليوم، 2381 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي بالبحر الأحمر، امتحان الأحياء على التابلت، من خلال التواجد في المنازل، وبحسب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لم تظهر أي شكاوى بخصوص التابلت أو الإنترنت.

وقال محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، لـ"الوطن"، إن جميع طلاب مدارس إدارة الغردقة التعليمية انتهوا من إتمام الامتحان وتم الدخول بنسبة 100% لجميع الطلاب، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى بخصوص التابلت، أو الإنترنت، من أي طالب، أو مدرسة. َ

يُذكر، أن إدارة الغردقة التعليمية شكلت غرفتي عمليات، إحداهما بالإدارة والأخرى بمركز عمليات التطوير التكنولوجي، وذلك لمتابعة أي شكاوى من الطلاب بخصوص التابلت أو الإنترنت.