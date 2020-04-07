"شيزلونج".. مسرحية لخاطر والمرغني تعرض الليلة على "يوتيوب"

تبث وزارة الثقافة على قناتها الخاصة بالـ"يوتيوب"، المسرحية الكوميدية "شيزلونج" في تمام الساعة 11:45 مساء الليلة 7 أبريل 2020 ضمن عروض مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

و‏يضم العرض مجموعة من اللوحات المتصلة المنفصلة في إطار خيالي حول إصابة أفراد مجتمع بمرض نفسي وانهيار أعصابهم تحت وطأة الضغط، لينتقلوا إلى مصحة للعلاج فيكتشفوا مجموعة من الكائنات الغريبة وتتوالى الأحداث.‏‏

يذكر أن العرض المسرحي الكوميدي "شيزلونج" إنتاج فرقة مسرح الشباب عام 2009، وبطولة طلاب ورشة حلم الشباب بطولة سامح عبدالسلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أنور، وليد محمد، عمرو بهي، محمد السيد، بسام عبدالله، رامز سامي، محمد سراج، مصطفى أحمد، محمود علام، بلال علي، سارة الدرزاوي، رانيا عبدالمنصف، أمنية حسن، ومن إخراج محمد الصغير.‏

https://youtu.be/GeXX-Wq9rPU