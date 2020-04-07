السيسي: بقول بمنتهى التواضع.. حققنا نجاحات عظيمة في الإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر نجحت في التحدي الثالث الذي واجهته، بعد تحدي ثورة 30 يونيو ومحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أنّ هذا التحدي هو الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الرئيس خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "لم يكن الأمر ينجح بهذا الشكل، وأقول بمنتهى التواضع إننا حققنا في الأمر ده نجاحات عظيمة جدًا، والدنيا كلها ومؤسسات الدنيا كلها اعترفت بكده وأشادت بكده".

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى منذ بداية ازمة فيروس كورونا مرتديا "كمامة"، كما ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسؤولي القوات المسلحة بـ"الكمامات"، مطبقين الاجراءات الصحية بتباعد المسافات بينهم خلال تفقد الرئيس.