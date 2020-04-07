السيسي للمصريين: سننجح في مواجهة فيروس كورونا بتعاوننا معا.. وشعب مصر سينجو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ فيروس كورونا له تأثيرات اقتصادية على العالم كله، متابعا: "بقول إننا في مواجهة فيروس كورونا، إن شاء الله، بتعاوننا كلنا مع بعض، متأكد إننا إن شاء الله هنعبر هذا التحدي وننجح في مواجهته، وتنجو مصر وشعبها".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا.

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى منذ بداية ازمة فيروس كورونا مرتديا "كمامة"، كما ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسؤولي القوات المسلحة بـ"الكمامات"، مطبقين الاجراءات الصحية بتباعد المسافات بينهم خلال تفقد الرئيس.