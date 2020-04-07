شركات السياحة: إلغاء حج الأقباط المصريين للقدس هذا العام

قال وجية رزق الله عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ومالك إحدى الشركات المنظمة لرحلات الحج، إن حج الأقباط المصريين للقدس هذا العام وعددهم أكثر من 7 آلاف قبطي ألغى رسميا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وتعليق الحركة الحركة الجوية في مصر وإسرائيل.

وأضاف رزق الله لـ"الوطن" أنه جرى إبلاغ المواطنين الحاجزين بإلغاء الرحلات التي كان مقررا انطلاقها بعد غدا، مشيرا إلى أنه جرى تخيير المواطنين بين تأجيل الحج للعام المقبل أو استرداد قيمة حجوزاتهم فور استرداد الشركات لقيمة حجوزات الطيران والفنادق ببيت لحم والقدس.

وأشار إلى أن شركة آير سينا الناقلة لرحلات الحجاج الأقباط، أعلنت استعدادها لرد قيمة مبالغ حجوزات الشركات عقب عودتها للعمل بـ35 يوما أو ترحيل الحجوزات للعام المقبل، منوها إلى أنه لم يجرى التواصل حتى الأن مع كافة فنادق القدس وبيت لحم نظرا لإغلاق أغلبها، مطالبا بضرورة تنظيم الحج هذا العام فور انتهاء كابوس فيروس كورونا، خاصة أن حج الأقباط يمكن تنظيمه في أي وقت من العام.