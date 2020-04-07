السيسي: الكمامات ممكن نوزعها ببلاش.. لازم نخلي بالنا أكتر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لاحظ عدم التزام المصريين بإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "لو على الكمامات نوزعها بنصف التكلفة ومن غير التكلفة خالص، وحرصنا إننا نكون حاطين الكمامة في أول ظهور جماعي، عشان ندي رسالة ولحد دلوقتي انتو شايفين حجم التفشي والانتشار في كل الدول، وفي إحصاء يومي بيتكلم عن الإصابات".

وتابع: "لحد دلوقتي ربنا مساعدنا لكن ده مش كفاية على جهدنا، لازم نخلي بالنا أكتر، والحزم هو إجراءات بنعملها مع بعضنا، لأن المعمول ده معمول عشان بلدنا وصحتها، مش خوف من الموت أو الاستعداد له، لأن حرص المواطن هينعكس على مستقبل البلد ومستقبل شبابها وأحفادها".

وفند: "فيما يخص الأقنعة، من فضلكم نوسع حجم التوزيع حتى لو كان بببلاش بدون تكلفة، أدوا للناس، علشان اللي داخل السكة الحديد يبقي معاه ماسك يحطه لحمايته، طلعوا ده كله للناس كده".

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى منذ بداية ازمة فيروس كورونا مرتديا "كمامة" وذلك خلال تفقده عناصر ومعدات اطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا.

كما ظهر رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار مسئولى القوات المسلحة بـ"الكمامات" ، مطبقين الاجراءات الصحية بتباعد المسافات بيهم خلال تفقد الرئيس.