جامعة القناة تشدد على التزام هيئة التدريس بجدول المحاضرات "أون لاين"

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة الالتزام التام من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجداول المعلنة للطلاب، وذلك لضمان مشاهدة جميع الطلاب للمحاضرات "أون لاين".

جاء ذلك خلال اجتماعها عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والمصرية الصينية والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسبات والمعلومات، وذلك ضمن متابعتها اليومية لسير العمل بمنظومة التعليم عن بعد.

وطالبت "هجرس" بضرورة تفعيل العمل ببرنامج الموديل "Moodle" لكونه أحد أنظمة إدارة المحتوى التعليمي، حيث يقوم بتحويل عمل المؤسسات التعليمية من العمل التقليدي إلى الإلكتروني، وتسريع العملية التعليمية وضمان جودتها، ويستطيع الأستاذ من خلاله التواصل مع الطالب بشكل تفاعلي من خلال التكليفات وغرف النقاش وتقييم الدرجات وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة إجراء تقييم للتأكد من تحصيل الطلاب للمادة العلمية خلال الفترة الدراسية التي تم خلالها تطبيق منظومة التعليم عن بعد.