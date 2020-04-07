السيسي عن الـ 100 مليار : فيه ناس شككت بس عمري ماقلت حاجة ومصدقتش فيها

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البعض شكك في هذا الإجراء.

وقال رئيس الجمهورية، خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا: "لما خصصنا 100 مليار جنيه دخلوا في موضوع تشكيك، أنا عاوز أقول على حاجة، إحنا 100 مليون، لو اديت لكل إنسان منهم 1000 جنيه، راحوا الـ100 مليار، لكن فيه حاجات تانية بتتعمل كتير، الحاجات دي مش بتيجي ببلاش، وهو بيشكك برضه".

وأردف: "والله أنا عمري ما قلت حاجة ومكنتش صادق فيها، وأنا حريص على تنفيذ وعدي ليكم، افتكروا على مدى الـ6 سنين اللي فاتت، إيه اللي قلته وربنا مساعدنيش إني أنفذه، وكل وعد إن شاء الله هننفذه بيكم مش لوحدي".