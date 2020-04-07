"فؤاد": منظومة التواصل مع أهالي العمرانية استقبلت 30 ألف مواطن

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حي العمرانية، إن منظومة التواصل مع المواطنين، استقبلت 29722 مواطنا، منذ بداية عملها، بنسبة حل مشكلات بلغت 92% بنسبة رضاء من قبل المواطنين بلغت 95%.

وأعرب النائب عن فخره باستمرار عمل منظومة التواصل مع المواطنين، وتقديم خدمة تليق بآدمية المواطن المصري منذ دور الانعقاد الأول، مؤكدا استمرار المنظومة لدور الانعقاد الخامس بمستوى أعلى كل شهر في نسبة رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة، وثقتهم بها، وبفريق العمل الذي يعمل على قدم وساق، من أجل توفير توصل مثمر وفعال يحقق طموحات وآمال المواطنين، ويليق بحجم الثقة الملقاة على عاتقهم.

وأكد نائب العمرانية، استمراره في تلقي شكاوى المواطنين تقديم كل ما بوسعه، والتواصل مع المسؤولين من أجل حل مشكلات أهالي حي العمرانية، ممن وثقوا فيه وحملوه مسؤولية الحديث باسمهم وبالنيابة عنهم لحين وجود محليات منتخبة.

وأشار التقرير الصادر لشهر مارس، وفق بيان صادر اليوم، إلى أن المكاتب استقبلت 874 مواطنا، بنسبة 81% عن طريق خدمة الكول سنتر، ونسبة 19% لمكتب شارع الثلاثيني وبذلك تعد خدمة الكول سنتر، هي النسبة الأكبر من عدد المواطنين الذين تم استقبالهم خاصة في ظل اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، ووقف استقبال المواطنين في المكاتب منذ منتصف مارس، وأن يكون تلقى الشكاوى من خلال خدمة الكول سنتر.

وأوضح التقرير، أن نسبة حل المشكلات لهذا الشهر بلغت نسبة 97% بنسبة رضاء من جانب المواطنين بلغت نسبة 98%، مما يعكس حجم التعاون المشترك بين المواطنين وفريق العمل، ويعكس الجهد المبذول من جانب فريق العمل ككل.

ووفقاً لما توصلت إليه نتائج جمع المشاكل والمطالب وتحليلها، فلم تقتصر المشاكل على نوع واحد من الطلبات والخدمات، ولكنها تفرعت وتنوعت ما بين استشارات، تعليم، توظيف، وتوصيات، معاشات وتأمينات، ومطالب خاصة بالبنية التحتية بمنطقة العمرانية.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة المشكلات الخاصة بالبنية التحتية احتلت المركز الأول بين الطلبات والخدمات التي يطالب بها المواطنون من أهالي الدائرة، وبلغت النسبة الخاصة بها 33%، وجاء في المركز الثاني بنسبة 22% استفسارات المواطنين، واحتلت طلبات التوظيف والمعاشات والتأمينات المركز الثالث بنسبة 8% لكل منهما، وجاء في المركز الرابع كل من طلبات التعليم والاستشارات القانونية والنفسية بنسبة 5% لكل منهما.

جدير بالذكر، أن منظومة التواصل مع المواطنين هي منظومة أسسها الدكتور محمد فؤاد بعد فوزه في انتخابات مجلس النواب، من أجل التواصل مع أهالي دائرته ومعرفة مشكلاتهم، والاستماع إليهم.