السيسي عن دعم لمصر لدول صديقة: لدينا فرصة أن نقدم مزيدا من الدعم

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المساعدات التي تقدمها مصر لبعض الدول الشقيقة والصديقة، قائلا خلال تفقده لعناصر اصطفاف القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا، إن تقديم يد العون للدول الشقيقة والصديقة يهدف للتضامن مع ما تتعرض له هذه الدول.

وأضاف الرئيس: "لما نقدم يد العون لدول شقيقة وصديقة فالهدف منها إن أحنا نؤكد تضامن مصر مع شدة البأس اللي بتعاني منه هذه الدول والعالم كله بيعاني لكن فيه بعض الدول بتعاني بقسوة والدعم هنا بيبقى مهم حتى لو كان الدعم رمزي".

وتابع: "أنا بقولكم عشان لدينا فرصة أننا نقدم مزيدا من الدعم، وده أمر يمكن حد يقول لديكم موارد أنكم تقدموا بيها دعما لدول أخرى" مستطردًا: "احنا بنقدم ما تيسر يعني لأن أحنا لا نستطيع أن نوفر لكل دولة مستلزمات وبنحاول بنوفر لينا أحنا ما لدينا هنا".