"أبوقرقاص" تحيل 13 محضر مخالفات بناء للنيابة العسكرية

أحال اليوم العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بجنوب المنيا، 13 محضر ومخالفة بناء على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية.

كانت حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، قد أسفرت عن تحرير 29 مخالفة بناء على أراضى زراعية، وتحويل 13 محضر ومخالفة بناء بدون ترخيص للنيابة العسكرية، بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بإحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية.كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة.

وفي مركز بني مزار، تم تنفيذ حملة تطهير بالمدينة، وصيانة ورفع كفاءة الطرق بقرية الناصرية.وواصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة نظافة وتعقيم وتطهير لمحطة السكة الحديد، والتأمينات، والسنترال، ومجمع المصالح، وماكينات الصرف، وتم ورفع جميع نقاط القمامة من شوارع وأحياء المدينة.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة حملة إزالة، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية على مساحة 3قيراط و2سهم بقريتي العقلية وكفر عبد الخالق.

وكان محافظ المنيا قد شدد على رؤساء المراكز والمدن، بالتصدى بكل حزم على كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد والقيام بالبناء على الأرض الزراعية أو التعدى على أملاك الدولة، ووجه بتكثيف الحملات واستمرارها ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.