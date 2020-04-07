تحويل مستشفى كفر الدوار العام لحجر صحي لعلاج مرضى كورونا

قررت مديرية الصحة بالبحيرة، تحويل مستشفى كفر الدوار العام "الشاملة"، لمستشفى حجر صحي، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بدءًا من غد الأربعاء، على أن تكون المستشفى تحت إشراف فريق طبى متخصص فى التعامل مع الفيروسات والعدوى.

ويُجرى الآن العمل على تنظيم الأقسام بالمستشفى بمعرفة الأطباء والإدارة، فى الوقت الذى يتم فيه تعقيم وتطهير جميع الأقسام والغرف، بمعرفة العاملين، وبإشراف مديرها الحالي.

وقالت مصادر طبية، إن مستشفى كفر الدوار المركزي "الميري"، ستكون بديلة للمستشفى العام، على أن يتم استقبال جميع الحالات المرضية بها، وكذا إجراء العمليات والفحوصات الطبية.