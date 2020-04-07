"الوطن" تنشر الصور النهائية لمبنى نقابة المحامين الجديد

أعلنت نقابة المحامين عن أن الشركة المنفذة لمبنى نقابة المحامين الجديد، مع تواصل العمل لإنهاء تشطيبه في الموعد المحدد طبقا للعقد المبرم معها.

يشار إلى أن المبنى يتكون من 5 أدوار إضافة إلى دورين تحت الأرض سيستغلان كجراج، كما بدأت أعمال بناؤه في سبتمبر 2017.

وكانت قد عرضت شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات، والمنفذة لمشروع إنشاء وتجديد مبنى نقابة المحامين، عن الشكل النهائي للمبنى الجديد، والذي من المقرر أن تسلم الشركة المرحلة الأولى له في 15 مارس الماضي.

وأظهرت صور الـ"3D" التي عرضتها الشركة، واجهات المبنيين الجديد، والقديم والدور الأرضي، والأول الخاص بالموظفين بالمبنى الجديد.