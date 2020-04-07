حجازي: تطويع أندية الجيش بطاقة 15 ألف غرفة عزل لمواجهة انتشار كورونا

قال الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إنَّه جرى دعم شركات القوات المسلحة التي تنتج المواد المطهرة والكيماوية لتقديم المنتج وطرحه في الأسواق لتخفيف العبء على المواطنين، إلى جانب تخصيص جزء من المطهرات لصالح القوات المسلحة لإجراء بأعمال التطهير لعناصر القوات المسلحة وأيضًا للمؤسسات والمرافق العامة داخل الدولة.

جاء ذلك خلال استعراض الفريق حجازي، جاهزية عناصر القوات المسلحة لمساعدة الدولة في أزمة فيروس كورونا وأهم الاجراءات التي قامت بها القوات المسلحة منذ توجيه الرئيس السيسي للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات والتدابير لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصطفاف عناصر القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا.

هيئة الإمداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوفران المواد التموينية الأساسية بأسعار معتدلة

وأكّد حجازي، توفير هيئة الإمداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المواد التموينية الأساسية وطرحها إلى المواطنين وبأسعار معتدلة، لتوفيرها في كل المحافظات، متابعًا "طبقًا لأوامر الرئيس السيسي سيتمّ مضاعفة تلك الكميات والاحتياطيات خلال الفترة المقبلة".

وأشار حجازي، إلى أنَّه تمّ تطويع دور وأوندية القوات المسلحة على مستوى المحافظات بطاقة تصل لـ15 ألف غرفة لاستيعاب أكبر حجم ممكن وعزله حال احتياج أعداد كبيرة للعزل.

وأوضح حجازي، أنَّ عناصر الشرطة العسكرية لها دور كبير في الإعداد والتجهيز، إضافة إلى عناصر التأمين الموجودة على مستوى التشكيلات التعبوية، واستعدادها لفرض الانضباط والتأمين داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ حال تطلب الأمر ذلك.

وأكّد أنَّ تشكيلات ووحدات القوات المسلحة تعمل بكفاءة عالية ومستوى تدريبي عالي، مشددًا على أنَّها تستمر في تنفيذ جميع الالتزامات التدريبية طبقًا لخطة التدريب السنوية مع تنفيذ جميع إجراءات الوقاية لهذه القوات لمنع انتشار الفيروس داخل القوات المسلحة.