الفريق حجازي يؤكد جاهزية الجيش لمساعدة الدولة في أزمة كورونا

استعرض الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاهزية عناصر القوات المسلحة لمساعدة الدولة في أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى عرض أهم الإجراءات التي نفذتها القوات المسلحة منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للجيش باتخاذ الاجراءات والتدابير لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاصطفاف عناصر القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا، إنَّه يتمّ تأمين كل الحدود الخارجية على الاتجاهات الاستراتيجية لمنع تسلل أي عناصر تستغل الأزمة ودخولها بشكل غير شرعي إلى داخل البلاد بالاضافة لتأمين المجرى الملاحي.

وأكّد الفريق حجازي، أنَّ رجال الجيش الثاني والثالث شرق قناة السويس يحققون يوميًا نجاحات ضد العناصر التكفيرية بالتعاون مع الشرطة المدنية.