حملات رقابية على أسواق التل الكبير لمواجهة تداعيات كورونا

قام المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، بشن حملة لضبط الأسعار ومراقبة السوق ومحاربة استغلال المواطنين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المركز استمرار الحملات التموينية على المحال وتشديد الرقابة عليها، لضمان تقديم خدمة متميزة يرضي عنها المواطنون، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، مع ضمان عدم استغلالهم.

وأوضح "بغدادي" تنظيم حملات تطهير وتعقيم ونظافة شوارع المركز، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيرس كورونا المستجد.