رمضان عبدالمعز يوضح الأعمال التي تصلك بالله سبحانه وتعالى

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن كنت تريد أن يصلك الله سبحانه وتعالى لكي نخرج من هذه الأزمة التي تمر بها البلاد، وتفشي فيروس كورونا، "والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل"، يكون من خلال بر الوالدين، "وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وذي القربي".

ووجه عبدالمعز، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، رسالة للأبناء بعدم إعاقة الوالدين "لا تعوقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك"، فيوم القيامة، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيه ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه"، ولم يذكر الوالدين لأن المجرم لا يقدر يوم القيامة بالإفتداء بهم للنجاة من النار.

وأضاف، أنه يجب ألا تنفعل على أبيك وأمك كبار السن "أصل هما بيفكروا بطريقة أو غيره".