لرفض الأهالي.. التراجع عن تخصيص 4 مقابر لضحايا كورونا بالقليوبية

كشفت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عن تراجعها هي ومجموعة من رجال الأعمال عن شراء 4 مقابر صدقة بمنطقة أبوزعبل، كانت ستُخصص لدفن وفيات فيروس كورونا من أبناء المحافظة، وذلك بسبب رفض أهالي الخانكة للمبادرة.

وقالت النائبة، إن المقابر كانت سيتم شرائها على طريق السلام بأبو زعبل، وكانت ستُخصص لدفن ضحايا فيروس كورونا بطريقة صحية، خاصة أولئك الذين ليست لديهم مقابر، لكن رفض أهالي الخانكة حال دون اتمام التعاقد.

وأوضحت "الشيخ"، أنه تم التواصل مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للمساهمة فى توفير قطعة أرض في الظهير الصحراوي، بعيدًا عن أي تجمعات سكنية، أو زمام المدن أو القرى، منعا للمشكلات مع المواطنين لفكرة دفن المتوفين بجوارهم، على أن يشارك رجال الأعمال ببناء المقابر في هذه الأراضي.

وأوضحت "الشيخ"، أن ابن السيدة المتوفاة أمس نتيجة كورونا لحق بها اليوم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه وفق الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن أهالي بهتيم رفضوا بالأمس دفن والدته، والتي تدعى "غالية" وكانت تبلغ من العمر 73 عامًا بعد أن توفيت عقب إصابتها بفيروس كورونا، معللين ذلك بأن دفنها سيسبب انتشار الفيروس، ما دفع أسرتها لدفنها في مسقط رأسها بمحافظة الغربية.

وشهدت منطقة بهتيم التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أمس، واقعة مؤسفة، حيث تصدى لدفن جثة ربة منزل لقيت وفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، خشية انتشار الفيروس بينهم.