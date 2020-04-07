رمضان عبدالمعز: إحياء ليلة النصف من شعبان ليس بدعة

قال الداعية رمضان عبدالمعز، إن ليلة النصف من شعبان، ليلة مباركة والله يطلع على جميع خلقه ويغفر لهم، إلا المشرك والمشاحن، ويستحب الإكثار من العبادة في هذه الليلة، "في حد هيقول دلوقتي دي بدعة".

وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، أن الامام النووي، قال واستحب الشافعي، وهو من آل بيت رسول الله، إحياء هذه الليلة، حتى وإن كان الحديث الوارد في إحيائها ضعيف.

وأشار إلى أن الأحناف وغيرهم، استحبوا إحياؤها بصلاة قيام الليل، متابعا: "واحد يقولك أصل دي بدعة.. بدعة إزاي؟، هو مش قيام الليل في الدين؟ يبقى ازاي بدعة؟"

وتابع: كلها أوقات ربنا، بس فيه أوقات كدة مميزة، ما بين الأذان والاقامة، ويوم الجمعة، وليلة الجمعة، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيدين، وليلة القدر، كلها ليالي وأيام مباركة، يبقى نعمل فيها شوية خير زي صلة الرحم وبر الوالدين والإحسان للجار".