رمضان عبدالمعز: شيئان إذا فعلتهما ستقابل الرسول عند الحوض يوم القيامة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه"، لكن الأهم في لقاء الله، نتمنى أن ينادي علينا بـ"يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية".

ولفت عبدالمعز، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية Dmc، إلى أن آخر لقطة في حياة رسول الله، وأخر توديع لنا ماذا قال "وأنا فرطكم على الحوض" بمعنى أنه سيسبقهم على الحوض، "وإن موعدكم الحوض فمن أراد أن يرده عليا غدا فليكفف يده ولسانه".

وأضاف أنه من أهم الأسباب التي ستخرجنا من أزمة تفشي فيروس كورونا، أن يكفف الإنسان يده ولسانه، وأنه يجب عدم إرهاب الناس، من خلال نشر الشائعات.

وتابع: أنه من يريد مقابلة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، غدا، عند الحوض نشرب من يده الشريفة يجب عليه عمل شيئان، وهما أن يكفف يده ولسانه، وعدم أذى أي شخص، ونقل معلومات وأخبار خاطئة، وأنت لا تعرف مصدرها، ويقول الله تعالى "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".