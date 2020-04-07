وزيرة الصناعة: السماح لكل شحنات البضائع بالتحرك أوقات الحظر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة حريصة على العمل وعجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، مضيفة "ونرجع نشتغل.. أنا تلقيت أكثر من 1000 طلب من الناس عاوزين يشتغلوا وردية تالتة في بداية الحظر، خصوصوا وأن في قطاعات زاد الطلب عليها".

وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إلى أن بعض المصانع وزعت العمال على 3 ورديات من أجل عدم التزاحم، لافتة إلى أنه جرى التواصل والتنسيق مع وزير الداخلية لتحرك العمال في وقت الحظر، مؤكدة التصريح للشاحنات التي تنقل البضائع للموانئ والمخازن طالما معها فواتير بالتحرك في أوقات الحظر.

وعن الأوراق المطلوبة من أصحاب المشروعات الصغيرة للحصول على قروض، أوضحت: "أحدث مستندات لديه، وغير مطلوب أي تحديث، والسجل التجاري وعقد الإيجار بالإضافة لصورة الرقم القومي وكشف بعدد العمالة والأجور الشهرية للعمال، بالإضافة لموقف المشروع المالي وموقفه من الضرائب والمتأخرات".

وتابعت: "التقديم على القرض يكون من خلال فروع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الموقع الإلكتروني، وسيتم الرد عليه على الموقع"، كاشفة أنه هناك لجان لدراسة الطلبات، ومدة الفحص لن تتجاوز أسبوع عمل.

ولفتت إلى أنها أعطت تعليمات رسمية لهذه اللجان بالانتهاء من فحص الطلبات في مدة لا تزيد على 3 أيام، شارحة أن الصرف يكون من خلال الحسابات المصرفية للبنوك.