فيديو.. إزالة أعمال بناء لتعديه على الأرض الزراعية في طلخا

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة طلخا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لعملية إزالة مباني مخالفة على الأراضي الزراعية وذلك بقرية منشآة البدوي بالمركز.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، على مخالفة البعض للقانون في ظل أزمة كورونا.

وأضاف الرئيس، أنّه في ظل مرور مصر بأوقات غير متوقعة، فوجئ بعدد من الأشخاص بدأوا في البنام بشكل خفي: "كان فيه لسمه مصرف الطواري، وكانت منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق أبدا، عملنا إسكان لهم وأخلينا الناس وسكناهم فيها، وعملنا محور موازي لجسر السويس عشان يسهل عليهم طلوع الدائري، وألاقي ناس بتبني، فين رخص الكلام ده؟".

وتابع: "اوعوا تتصوروا أن الدولة مش هتاخد بالها من التعدي على الأراضي والبناء غير المخطط ليه في ظل مواجهة فيروس كورونا، والحكومة خدت إجراء في الموضوع ده ومش هنقبل ده ولا نسيبه".