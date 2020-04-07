برسوم 20 جنيها سنويا.. تفاصيل حساب التوفير للشركات بالبريد المصري

يقدم البريد المصري لعملائه من الشركات حساب التوفير، بحد أقصى 3 ملايين جنيه، وحد أدنى لفتح الحساب 50 جنيها.

وتقدم "الوطن" فيما يلي تفاصيل حساب التوفير للشركات وفقا لما أعلنه البريد المصري، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات اللازمة لفتح حساب توفير الشركات بالبريد المصري

ـ السجل التجاري.

ـ البطاقة الضريبية.

ـ صورة بطاقة صاحب الشركة.

ـ قرار مجلس الادارة بمن لهم حق التوقيع.

رسوم فتح حساب توفير الشركات بالبريد المصري

ـ رسوم سنوية 20 جنيها.

شروط وأحكام فتح حساب توفير الشركات بالبريد المصري

ـ يحق للعملاء من الأفراد والشركات فتح حساب توفير.

ـ الحد الأدنى لفتح حساب توفير هو 50 جنيها.

ـ الحد الاقصى لرصيد حساب توفير للشركات 3 ملايين جنيه.