أعمال العباد ترفع ليلة نصف شعبان أم خلال الشهر كله؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصوم في شهر شعبان، ولما سُئل في ذلك قيل أن ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وإنه شهر ترفع فيه أعمال العباد عند الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.

وأوضح ممدوح، خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"، أن الشهر بجميعه ترفع فيه أعمال العباد لله سبحانه وتعالى، وليلة النصف من شعبان يحب التابعون من أهل الشام بإحياء هذه الليلة ويلبسون أفضل الثياب.

وتابع ممدوح أن الله تعالى يطلع على خلقه في هذه الليلة ويغفر لجميع خلقة إلا لمشرك أو مشاحن، "هذه ليلة من ليالي النفحات يبنغي التقرب لله تعالى فيها".