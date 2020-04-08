ضبط 11طربة حشيش وكمية من الأفيون داخل سيارة ببوابة أسيوط

تمكن مشرف خدمات تأمين الطرق وضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والسياحة "خدمات تأمين الطريق الصحراوي القاهرة / أسيوط ـ الجيش"، من ضبط 11 طربة حشيش وكمية من الأفيون والأقراص المخدرة بحوزة شخصين أثناء مرورهما بسيارة ببوابة تحصيل الرسوم ـ دائرة قسم أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن كل من العقيد محمد حسني عبدالخالق، مشرف خدمات تأمين الطرق، والنقيب مصطفى عبدالساتر، ضابط مباحث بإدارة تأمين الطرق والسياحة "خدمات تأمين الطريق الصحراوي القاهرة / أسيوط ـ الجيش"، أثناء تواجدهما ببوابة تحصيل الرسوم ـ دائرة قسم أسيوط الجديدة، من ضبط السيارة ماركة بيجو "504"، قيادة "ن. م. ف." مؤهل متوسط، ومقيم الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وبرفقته "س. ع. م"، مؤهل متوسط، ومقيم سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، أثناء قدومهما في الاتجاه من القاهرة إلى أسيوط، وبحوزتهما "11طربة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 1100جرام، لفافات لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالي 500 جرام – 35 قرصا أبيض اللون مجهول المصدر- ميزان حساس - هاتف محمول".

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.