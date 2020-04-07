"التضامن": صرف 4 مليارات ونصف من معاشات شهر إبريل

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه جرى الانتهاء من صرف ما يزيد عن 84 % من إجمالي قيمة المعاشات المستحقة للشريحة الأولى والثانية، من معاشات إبريل الأقل من 2000 جنيه، مؤكدة على انتظام عمليات الصرف، فى ختام الأسبوع الأول من شهر إبريل.

وأكدت القباج، أن الوزارة انتهت من صرف معاشات الشريحة الأولى والثانية، لمن يقل معاشه عن 2000 جنيها، فقد بلغ إجمالى حركات الصرف حتى نهاية اليوم الثلاثاء، 4.228 ملايين عملية صرف، بقيمة إجمالية تقارب 4.459 مليار جنيه.

وأضافت، أن الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 522 ألف حالة، بقيمة إجمالية تقارب من 575 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( ATM) الصراف الآلى 1.396 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.359 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.310 مليون حالة صرف، من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.525 مليار جنيه، فى حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رؤساء صندوقي التأمين الإجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها.

وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وتضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل على أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر ابريل.

يبدأ الصرف غدا، للشريحة الأخيرة من معاشات إبريل لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه، حيث تقرر الصرف لها خلال يومى الأربعاء والخميس (8 و9) إبريل، في حين يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل، لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له.

كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر، لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي، وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة، أو مكاتب البريد، مع توفير صارفات آلية متنقلة، للتيسير على أصحاب المعاشات.

والسماح لكل البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط، التي يجري إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف، أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث المقبلة.