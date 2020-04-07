وزير الإعلام: الإجراءات الاحترازية جنبت المواطنين الأنفلونزا العادية

أشاد أسامة هيكل وزير الإعلام، بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلى أن التزام المواطنين حماهم من الأنفلونزا العادية، التي كان يصاب بها الكثيرون في فصل الربيع، ولكن لم يحدث هذا العام بنفس النسب بسبب الاجراءات الوقائية التي تمت لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "صدى البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا اليوم، منذ لحظة الدخول بالقاعة بالالتزام بعمليات التطهير والتعقيم والاحتياط، والتي كانت عمليات مكثفة، والمسافات كنت كبيرة والرسائل التي وجهه الرئيس اليوم كانت بالشكل وليس بالمضمون والكلام، مؤكدا أن رسائل اليوم هي رسائل طمأنينة في المقام الأول.

وتابع هيكل أن دور القوات المسلحة في مواجهة فيروس كورونا هو الدور الطبيعي الذي تؤديه القوات المسلحة دائما على مدار تاريخها، مستشهدا بعمليات الإنقاذ في زلزال 1992، وإجراء الأحياء والجثث من تحت الأنقاض التي كانت تقوم بها القوات المسلحة المصرية وفي عام 1992 حينما كانت هنام أحداث للسيول في أسيوط وتصدت لها القوات المسلحة أيضا، وعلى مدى الـ25سنة الماضية على الأقل كانت القوات المسلحة هي من تتصدى للمشكلات الكبرى.