بعد إصابة سيدة من السكان بكورونا.. تعقيم منطقة سكنية بالسويس

قامت سيارات الحماية المدنية بمحافظة السويس، مساء اليوم، بحملة تطهير وتعقيم شوارع منطقة عمر بن الخطاب بنطاق حي الأربعين والجناين، ضمن خطة محافظة السويس لتطهير وتعقيم الشوارع والمدن والمنشآت الحكومية الخدمية ضد فيروس كورونا حفاظا على المواطنين.

جاء ذلك عقب ظهور حالة إيجابية لإحدى السيدات بالمنطقة في العقد الخامس من عمرها، من أهل المحافظة، كانت تتردد على المعهد القومي للأورام بغرض علاج نجلها.

رافق السكرتير العام المساعد كلا من العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، وعالية فريد رئيس حي الجناين، ومساعدي رئيس الحيين والإدارات الهندسية والمرافق.

كانت مديرية الصحة بمحافظة السويس تسلمت اليوم نتائج تحاليل نجلي أول سيدة مصابة بالكورونا بالمحافظة، وأكدت النتائج سلبية العينات، من بينها نتيجة نجل السيدة المصاب بمرض السرطان والذي كان يعالج بمعهد الأورام.

كما أكدت نتائج التحاليل، سلبية تحليل سائق سيارة كان قام بالسفر مع السيدة ونجلها إلى معهد الأورام بالقاهرة.

كان الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، أعلن أمس ظهور أول حالة إيجابية لمرض الكورونا المستجد "COVID-19"، داخل المحافظة لسيدة فى العقد الخامس من عمرها من أهل المحافظة كانت تتردد على المعهد القومي للأورام بغرض علاج نجلها.

وأكد الطب الوقائي في بيانه، أنه تم نقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة ومخصصة لهذا الغرض لمستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة العدوى.

وأكد البيان، أن فريقا من إدارة مكافحة الأمراض المعدية وإدارة الوبائيات والترصد والمراقبين الصحيين قاموا بعمل التقصيات اللازمة وعزل المخالطين للحالة والتعامل السليم مع المخالطين طبقا لبروتوكولات وزارة الصحة.

وقال مصدر بمديرية الصحة، إن السيدة عادت من معهد الأورام الخميس الماضي، وذهبت إلى مستشفى حميات السويس وتم عزلها حتى ظهرت نتائج التحاليل.