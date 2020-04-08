عاجل.. ترامب: منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين بصورة كبيرة

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين بصورة كبيرة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لترامب بشأن مستجدات فيروس كورونا وفقا لما تنقله قناة "العربية".

وقال ترامب في بداية المؤتمر الصحفي قبل قليل، "سننظر في تحيز الصحة العالمية للصين، رغم مساهماتنا الكبيرة في ميزانياتها"، قبل أن يستكمل ويعلن "سنجمد مساهماتنا المالية لمنظمة الصحة العالمية".

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، منظمة الصحة العالمية، وقال إنه رفض توصياتها "الخاطئة"، بترك الأجواء مفتوحة مع الصين، خلال بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب على صفحته على موقع تويتر، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "منظمة الصحة العالمية فجرت ذلك، لسبب ما، المنظمة ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، لكنها منحازة إلى الصين". وأضاف متوعدا: "سوف ننظر في هذا الأمر بشكل جيد، لحسن الحظ أنني رفضت نصيحتهم بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة للصين في وقت مبكر". وتساءل: لماذا قدموا لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟