فيديو.. لحظة إغلاق قرية المعتمدية بـ"الجيزة" تنفيذا لقرار الحجر الصحي

استعرضت الصفحة الرسمية لبرنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض على شاشة "العربية الحدث"، مقطع فيديو، يرصد فيه أحد المواطنين، إجراءات الحجر الصحي، التي فُرضت على قرية المعتمدية بالجيزة، اليوم، كأجراء احترازي، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهر في الفيديو، لحظة نصب الكمين لغلق القرية، فضلًا عن وجود أكثر من 30 عربة شرطة، من أجل تنفيذ قرار الحجر الصحي، كما أظهر الفيديو، وجود عدد كبير من الكلاب البوليسية، فيما ناشد الفيديو المواطنين، بضرورة عدم الخروج من المنزل، للحفاظ على أنفسهم وصحتهم.

أعلنت محافظة الجيزة، أنه حرصا على سلامة المواطنين، ستفرض حجرا صحيا على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة، اعتبارًا من اليوم 7 / 4 /2020 بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة، لمدة أربعة عشر يوما، حفاظا عليهم وذويهم، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها الدولة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظة، على اتخاذ عددا من الإجراءات، لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف، لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلاً عن توفير متطوعين من داخل القرية، لتقديم الخدمات لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديريات "التموين– التضامن– الجمعيات الأهلية"، بتوفير كل السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد، بها كل متطلباتهم.

وستعمل المحافظة وكل أجهزتها، على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، بما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورا. كما كلف المحافظ، مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة، بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية. وبدأت المحافظة، في نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية، لنشر التوعية الصحية اللازمة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.