القصة الكاملة.. تفشي كورونا على سفينة تطيح بقائد البحرية الأمريكي

شهد يوم أمس الثلاثاء، استقالة توماس مودلي، القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي، التي قبلها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعيين وكيل الوزارة جيم ماكفيرسون، بدلًا من مودلي.

استقالة مودلي، جاءت على خلفية تعامله مع أزمة إصابة 150 شخصا، على متن حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"، جاء ضمنهم الكابتن بريت كروزر، قبطان الحاملة، وفقًا لـ"رويترز".

وكان مودلي أصر على إقالة كروزر المصاب بفيروس كورونا، بسبب تحذيره سابقًا، من إمكانية تفشي الفيروس، على متن السفينة، وهو ما لقى انتقادا واسعًا، بين مواطنين أمريكيين، حيث اعتبروها عقوبة قاسية.

واضطر مودلي يوم الاثنين، إلى إصدار اعتذار للطاقم، بعد أن صرح بأن قرار كروزير، بإرسال رسالة تطلب المساعدة لمجموعة واسعة من أفراد البحرية "ساذج" و"غبي".

وأكد مسئولون أمريكيون، أن الحاملة مازالت قادرة على العمل، رغم النقص العددي على صفوفها، وفقًا لـ"وول ستريت جورنال"

ويعمل العسكريون المتواجدون على متن السفينة، على تعقيمها وتطهيرها بشكل متواصل بعد انتشار الفيروس بقوة على متنها، حيث يعمل على متنها ما يقارب الـ4800 شخص في الإجمالي.

وعلق ترامب على استقالة مودلي قائلًا: "لم يكن لي أي دور في استقالة وزير البحرية الأمريكية بالوكالة".

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بشأن فيروس كورونا، "استقالة وزير البحرية الأمريكي بالوكالة تصرف غير أناني، وفي مصلحة البلاد".