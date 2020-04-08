تخوفات من كارثة جديدة .. إعصار "هارولد" المدمر يضرب شرقي الأرض

وصل الإعصار المدمر "هارولد"، صباح اليوم الأربعاء، إلى فيجي، بعدما ألحق دمارا واسعا في جزر سليمان وأرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، وبالرغم من شدة الإعصار تراجعت من الفئة الخامسة، الأقوى على الإطلاق، إلى الفئة الرابعة، لدى مروره قبالة الساحل الجنوبي لفيتي ليفو، الجزيرة الرئيسية في أرخبيل فيجي، إلا أنّ الرياح المصاحبة له، كانت عاتية للغاية.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية في فيجي، من أن الإعصار الاستوائي، يسلك مسارا أقرب بكثير إلى الجزيرة، مما كان متوقّعا سابقا، ما يجعله خطرا للغاية، مناشدة السكان القاطنين في مساكن غير آمنة، اللجوء إلى الكنائس والمدارس، وسائر المباني الصلبة، حيث إنه لدى مرور الإعصار في جزر سليمان في مطلع إبريل الجاري، أسفر عن سقوط 27 قتيلاً، ومن ذاك واصل الإعصار مساره في المحيط الهادئ لتزداد قوّته.

وخلّف "هارولد"، أضرارا كبيرة في لوغانفيل، ثاني كبرى مدن البلاد والبالغ عدد سكّانها 16500 نسمة، إذ دمّر عددا من مبانيها وتسبّب بحدوث فيضانات.

وفي أعقاب ذلك الإعصار المدمّر أرسل المجتمع الدولي مساعدات كبيرة إلى فانواتو، لكنّ غيتس ديروسو أبدت خشيتها من عدم حصول الأمر نفسه اليوم لأنّ فانواتو تبقي حدودها مغلقة في محاولة منها لكي تظلّ واحدة من الدول القليلة في العالم التي لم يصل إليها وباء كوفيد-19.