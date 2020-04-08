إلهام شاهين توجه رسالة شكر لـ"الجيش الأبيض": نقدر مجهوداتكم وتضحياتكم

وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر والتقدير للجيش الأبيض، من الأطباء والأطقم الطبية، لوقوفهم في الصفوف الأمامية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلة: "بقولكم شكرًا من كل قلبنا، بنقدم لكم رسالة حب واحترام وتقدير"، موضحة أن معركة الوباء، أكبر من أي معركة أخرى، كون الفيروس غير مرئي.

وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، مع الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "اليوم"، أن الشعب المصري، مقدر تمامًا مدى المجهود والتضحية الكبيرة التي يقوم بها الأطباء، "انتوا بتضحوا، انتوا فعلا جيشنا الأبيض"، حيث إن الأطباء، يخوضون معركة كبيرة جدًا، ضد الوباء.

وأشارت الفنانة، إلى أن الفيروس يحصد حياة المواطنين، "تشكروا على المجهود اللي بتعملوه في الحقيقة، واحنا مقدرينه جدا جدا، وكل التحية والحب ليكم، والتقدير على مجهوداتكم".