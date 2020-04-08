إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في كفر الدوار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وجهاز حماية الأراضي وبتأمين بقوة من شرطة كفر الدوار.

أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بنطاق قرى "كوم البركة - زهرة - كوم إشو- دفشو" بمساحة إجمالية 5186 متر مربع تنوعت ما بين مباني وتشوينات.

جاء ذلك فى إطار توجه الدولة، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع محاولات استغلال الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة في القيام بأعمال البناء المخالف.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات الموسعة بنطاق مدن ومراكز المحافظة، والإزالة الكاملة لأي مبنى مخالف واتخاذ إجراءات قانونية مشددة حيال المخالفين.