"نيسان" تدرس خفض العمالة مؤقتا في أمريكا وأوروبا بسبب كورونا

تدرس شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات شطب أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتا في الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الذي يظل فيه وقف الإنتاج المحلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وسائل إعلام يابانية أن "نيسان" تدرس خفض قوة العمل في السوق الأمريكي بجانب الخطط التي أعلنتها بالفعل من أجل التخلص بشكل مؤقت من 6 آلاف عامل في مصنعها في ساندرلاند بإنجلترا و3 آلاف في إسبانيا.

يذكر أنه حتى قبل تفشى فيروس كورونا كانت "نيسان" ثالث أكبر شركة لإنتاج السيارات في اليابان قد قررت خفض 12500 وظيفة أو ما يمثل 10% من إجمالي قوة عملها العالمية كجزء من عملية إعادة الهيكلة.