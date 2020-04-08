صور.. إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ 

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بالتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، وذلك بنطاق قرى مسير، وكفر المنشي، وقرية متبول.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 3080مترًا مربعًا، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، وإزالة جميع التعديات التي تتم من بعض المواطنين الذين يستغلون الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وشارك في حملة الإزالة الموسعة العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ومحمد رضا، نائب رئيس المدينة للقرى، وأحمد فتحي رئيس قرية مسير، ومندوب الجمعيات الزراعية ، ومندوب حماية الأراضي.