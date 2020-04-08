تشغيل 49 قطارا إضافيا بالسكة الحديد لمواجهة زحام الركاب

أعلنت هيئة السكة الحديد، الدفع بـ49 قطارا إضافيا على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات وداخل العربات، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السكة الحديد أنّ حركة القطارات منتظمة، ولا يوجد معوقات تؤثر على حركة التشغيل، وجميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنّ حركة القطارات على خطوط السكة الحديد منتظمة منذ صباح اليوم، موضحا أنّ القطارات خضعت لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، إضافة إلى استمرار عمليات التطهير والتعقيم بالقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أنّ جميع العاملين بالهيئة يبذلون جهودا جبارة لتوفير الحماية الكاملة للركاب المسافرين، موضحا أنّ الهيئة دفعت بقطارات إضافية على الوجهين القبلي والبحري، للحد من ظاهرة تكدس الركاب داخل عربات القطارات وأرصفة المحطات.

ولفت إلى أنّ الهيئة تواصل العمل على تحصيل غرامات التزويع من دفع قيمة تذكرة القطارات بعد رفع قيمة الغرامات، للحد من ظاهرة التزويغ، إذ أصبحت 40 جنيها غرامة التزويع من دفع قيمة تذكرة قطار VIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة والإسباني، و20 جنيها لقطارات المميزة والمطورة، و10 جنيهات لقطارات الضواحي، بهدف إعادة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية.