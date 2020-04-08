"الداخلية" تداهم أوكار بيع المستلزمات الطبية وتضبط 907 قضايا تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 907 قضايا تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة لحيازته 2700 قطعة مستلزمات طبية "سنون أنسولين – خافض لسان – شريط تحليل سكر – سرنجات" مجهولة المصدر مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.

كما ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة لحيازته 1,050 طن سلع غذائية "دهون حيوانية - سجق" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية دون ترخيص بالجيزة لحيازته 5.475 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل براميل مجهولة المصدر.

وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لاستيلائه على 543851 جنيها عن طريق التلاعب، واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء، واستيلائه على المبلغ المالي مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعليا طبقا.