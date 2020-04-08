غلق 20 مركزا تعليميا و263 مطعما لمخالفتها قرار الحظر خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكل مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 907 قضايا تموينية على مستوى الجمهورية، وضبط 263 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 20 مكان نشاط تعليمي.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.